У Севастополі 16,6% терезів та гир визнали непридатними для торгівлі

Протягом 2009 року інспектори державного метрологічного нагляду ДП «Севастопольстандартметрологія» провели 17 перевірок. Перевірили 360 терезів та гир, 60 з яких (16,6 %) визнали непридатними.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держспоживстандарту України з посиланням на директора ДП «Севастопольстандартметрологія» Олега КОННІКА.

За його словами, спільні дії співробітників державного нагляду та районних відділів УМВС Севастополя дозволили 2009 року скоротити кількість непридатних для торгівлі терезів на 10%. Щоб запобігти використання непридатних засобів вимірювальної техніки, адміністраціям ринків Севастополя запропоновано створити пункти прокату терезів.