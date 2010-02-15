У Тернополі відбувся конкурс снігових фігур

В Тернополі відбувся конкурс снігових фігур.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, відбувся він в рамках народних гулянь з нагоди свята Стрітення та Дня закоханих.

Фігури, за даними прес-служби, виробляли усі бажаючі городяни, а також окремі організації та підприємства. Переможці конкурсу отримали цінні подарунки від міського голови.

Окрім самого конкурсу, у програмі заходу - театралізоване дійство зустрічі Зими з Весною за народними звичаями та обрядами, концертно-розважальна програма за участю фольклорно-етнографічних колективів, спортивні змагання з зимових видів спорту, ігри, конкурси, вікторини, стрітенський стовп та штурм фортеці.

Крім того, в парку ім. Т. Шевченка відбулося свято льоду, на якому льодяні фігури виготовляли місцеві майстри. Для бажаючих організатори зробили майстер-клас, а також можливість долучитися до розмальовування льодяної стіни.