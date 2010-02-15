У Севастополі виготовили гігантський млинець
13:11, 15 лютого 2010Права споживачів
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Майже 700 кілограмів
У Севастополі гігантський млинець з медом площею близько 30 квадратних метрів і вагою майже 700 кілограмів занесли сьогодні до Книги рекордів України.
Як передає кореспондент УНІАН, млинець виготовлено в рамках спільної акції торгової марки «Козацький мед» і командування Військово-Морських сил України «Масляна на флоті».
За рішенням командувача флоту, найбільший в Україні млинець з медом дістанеться вихованцями Військово-морського ліцею та кращим екіпажам кораблів.
Організатори акції висловили сподівання, що частування українських військових моряків на Масляну стане гарною традицією у Севастополі.
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