У Севастополі виготовили гігантський млинець

У Севастополі гігантський млинець з медом площею близько 30 квадратних метрів і вагою майже 700 кілограмів занесли сьогодні до Книги рекордів України.

Як передає кореспондент УНІАН, млинець виготовлено в рамках спільної акції торгової марки «Козацький мед» і командування Військово-Морських сил України «Масляна на флоті».

За рішенням командувача флоту, найбільший в Україні млинець з медом дістанеться вихованцями Військово-морського ліцею та кращим екіпажам кораблів.

Організатори акції висловили сподівання, що частування українських військових моряків на Масляну стане гарною традицією у Севастополі.