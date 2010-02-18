Затримали рибалок, які незаконно виловили понад півтонни риби

Працівники прикордонної служби затримали в Азовському морі катер з трьома рибалками, які незаконно виловили понад 600 кілограмів риби.

«Увечері 17 лютого на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Керч» затримано катер, на борту якого знаходилося 600 кг пеленгасу і 20 штук азовської камбали, а також 500 метрів сіток», - йдеться в переданому УНІАН повідомленні Азово-Чорноморського управління прикордонної служби України.

Жителі Запорізької області вийшли в Азовське море на браконьєрський промисел у районі кримського села Юркіне. «У них не було ніяких документів», - заявили прикордонники.

Працівники відомства склали протоколи про порушення прикордонного режиму і правил рибного лову та викликали представників Керченської міжрайонної природоохоронної прокуратури і територіального відділу рибоохорони.

«Долю 39-річного, 37-річного і 23-річного громадян України вирішуватиме суд», - заявили в прикордонній службі.