Виробництво горілки в Україні зросло

Виробництво горілки в Україні за підсумками 2009 року зросло на 10% в порівнянні з 2008 роком і склало 42,3 млн. дал.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані озвучив на зустрічі з журналістами директор асоціації «Укрводка» Іван ЖОЛНЕР.

За даними асоціації, в цілому за підсумками минулого року в Україні було вироблено 55,3 млн. дал лікеро-горілчаної продукції, включаючи горілку і слабоалкогольну продукцію, що на 11% нижче за показник 2008 року.

За підсумками 2009 року найбільшим виробником горілки в Україні стало ООО «Національна горілчана компанія» з часткою в 22% в загальному об`ємі виробництва горілки, далі йдуть ДП УКГ «Nemiroff» – 17,4%, ДП «Імідж Холдинг» (ТМ «Хортіця») – 17,3% і Група «Олімп» – 9,6%.

На внутрішньому ринку минулого року було реалізовано 48,7 млн. дал лікеро-горілчаної продукції, що на 8% нижче за 2008 рік, при цьому реалізація горілки і горілки особливої на внутрішньому ринку склала 36,7 млн. дал, що на 18% більше, ніж в 2008 році.

Виробництво лікеро-горілчаних напоїв, зокрема слабоалкогольних напоїв міцністю від 1,2% до 8,5% знизилося на 44% – до 13 млн. дал, з них на внутрішній ринок було реалізовано 12 млн. дал.

За словами І.Жолнера, на сьогодні в Україні простежується тенденція переходу споживачів на нижчий ціновий сегмент, частка якого наближається до 60% ринку, при цьому фактично відбулося об`єднання низького і середнього цінових сегментів.

Крім того, за оцінками асоціації, за 2009 рік частка контрафактної продукції на українському ринку зросла з 20% до 30% ринку.

Експорт лікеро-горілчаних виробів склав 7,2 млн. дал, що на 18% нижче за 2008 рік, зокрема експорт горілки – 5,9 млн. дал, що на 18% менше, ніж в 2008 році.

За словами І.Жолнера, близько 70% всього експорту йду до Росії. Скорочення об`ємів експорту фахівці асоціації пояснили тим, що деякі горілчані компанії перенесли частину своїх виробничих потужностей на територію тих країн, куди експортується продукція. Також зниження об`ємів експорту пов`язане з світовою кризою і зниженням купівельної здатності населення, що вплинуло на ємкість ринків.