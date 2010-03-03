У Дніпропетровську продають трав’яні суміші з галюциногенами

У Дніпропетровську в одній з торгівельних мереж з продажу імпортних ароматичних речовин продають суміші трав із вмістом галюциногенів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУ МВС в Дніпропетровській області Іван ОЛІЙНИК на брифінгу.

За його словами, такі висновки зробили експерти п’яти спеціальних лабораторій у Дніпропетровську, Харкові, Криму та Києві.

І.ОЛІЙНИК зазначив, що виявлені психоактивні речовини наразі не входять до переліку заборонених до продажу в Україні наркотичних речовин. Водночас, за його словами, Головне управління МВС у Дніпропетровській області планує звернутися до Кабінету міністрів України з проханням доповнити список виявленими галюциногенами.

І.ОЛІЙНИК наголосив, що перевірка торгівельної мережі і подальша експертиза трав’яних сумішей, які продаються в цих магазинах, була проведена після звернення до міліції депутатів Дніпропетровської міської ради.