«Алеф-Віналь» вивела на ринок лінійку вин в упаковці тетра-пак

ЗАТ «Алеф-Віналь» (ТМ «Золота Амфора») вивело на ринок лінійку вин в упаковці тетра-пак під ТМ «Соната».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам під час презентації в Кременчуці (Полтавська обл.) заявив представник компанії «Алеф-Віналь», координатор презентацій Віталій САВІРСЬКИЙ.

За його словами, під новою торговою маркою випускатимуть вина «Соната» біле напівсолодке, «Соната» червоне напівсолодке, «Соната» мускатне біле напівсолодке, «Соната» Ізабелла червоне напівсолодке, «Соната» портвейн приморський білий.

В.САВІРСЬКИЙ відзначив, що розлив вина ТМ «Соната» здійснюється на агрофірмі «Нива» (Одеська обл.).

Довідка УНІАН. ЗАТ «Алеф-Віналь» створене в 1999 році. У компанію входить Кримський завод марочних коньяків «Багерово» (с. Багерово, АРК); завод виноробства ТОВ «Атлантіс» (500 га виноградників і сучасний завод з переробки винограду, смт. Поштове, Бахчисарайський район, АРК); виноробне господарство «Бурлюк» (2 500 га виноградників, с. Каштани, Бахчисарайський район, АРК); виноробне господарство «Старокримський» (1050 га виноградників і завод з переробки винограду, с. Першотравневе, Кіровський район, АРК), Завод з розливу алкогольних напоїв ТОВ «Атлантіс» (м. Синельникове, Дніпропетровська область).

Продукція компанії: вино та шампанське ТМ «Золота Амфора», вино ТМ «Golden crimea», вино в тетра-пак ТМ «Соната», коньяки ТМ «Клінков» і ТМ «Жан-Жак», горілки ТМ «Горілка Українка» і ТМ «Хельсінкі».