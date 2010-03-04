„Київоблстандартметрологія” забракувала 6,4% ЗВТ

Протягом січня-лютого 2010 року інспектори державного метрологічного нагляду ДП „Київоблстандартметрологія” перевірили 1052 засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). З них 67 одиниць (6,4%) були непридатними до застосування.

Про це УНІАН повідомила перс-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, перевірили 26 одиниць ЗВТ, з яких 6 одиниць не відповідали вимогам документів на повірку за значенням гранично допустимої похибки.

Протягом звітного періоду було перевірено 36 суб`єктів підприємницької діяльності, організацій та установ Київської області. На 30 з них виявили порушення вимог Закону України „Про метрологію та метрологічну діяльність”.

Як зазначають у відомстві, більшість порушень (закінчений термін повірки, неправильні показники) свідчать про недбале й безвідповідальне ставлення керівників, посадових осіб та суб`єктів підприємницької діяльності до виконання своїх обов`язків і виконання вимог чинного законодавства.

За результатами перевірок 30 осіб притягнули до адміністративної відповідальності, до державного бюджету стягнуто штрафів на загальну суму 3 тис. 230 грн.