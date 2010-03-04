У Львові мешканців закликають не спалювати листя
Дим містить отруйні речовини
Управління екології та благоустрою Львівської міської ради закликає львів’ян не спалювати сміття, опале листя та суху траву. Про це УНІАН повідомила прес-служба Львівської міської ради.
За повідомленням, як тільки сходить сніг, городяни починають активно прибирати свої подвір’я та територію навколо. Наслідки від такого прибирання зовсім невтішні – люди отруюються димом, руйнується ґрунт, у вогні гинуть не лише рослини, а й комахи і тварини.
Водночас, міська влада попереджає про відповідальність керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та відомчої приналежності, закликає не допускати спалювання сухої рослинності та сміття, а вивозити на визначене сміттєзвалище. Спалення листя та трави забороняється законодавством України та передбачає адміністративну відповідальність.
Чинним законодавством України передбачена відповідальність за порушення цих заборонних норм. Ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за самовільне спалювання листя рослинності, або її залишків та опалого листя у парках, скверах, інших зелених насадженнях зонах без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища або з порушенням умов такого дозволу. Така діяльність спричиняє накладення штрафу на винних громадян - від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і на посадових осіб - від 50 до 70 неоподатковуваних мінімумів.
Довідка. Дим від горіння сухої трави і листя містить усі ті отруйні речовини, які вбирають у себе зелений покрив і крони дерев, зокрема, сполуки свинцю, ртуті та інших важких металів; потрапляння пластикового сміття у вогонь робить дим особливо токсичним; при згоранні однієї тонни рослинних залишків у повітря вивільняється біля 9 кг мікрочасток диму, до складу яких входить низка ракотворних сполук; здебільшого, під час спалювання випалюється не лише сміття, а й коріння майбутньої рослинності так, що земля, перетворившись на попіл, на кілька років зменшує підріст свіжої зелені, а сам вогонь, добравшись до ялинкових посадок створює загрозу для виникнення великих (в т. ч. лісових ) пожеж; від низового полум’я знесилюється коріння, слабшає здатність дерев боротися із шкідниками; щорічні паління в одному й тому ж місці призводять до зміни видового складу рослинності і покіс перетворюється на плантацію грубого бур’яну.