У Львові мешканців закликають не спалювати листя

Управління екології та благоустрою Львівської міської ради закликає львів’ян не спалювати сміття, опале листя та суху траву. Про це УНІАН повідомила прес-служба Львівської міської ради.

За повідомленням, як тільки сходить сніг, городяни починають активно прибирати свої подвір’я та територію навколо. Наслідки від такого прибирання зовсім невтішні – люди отруюються димом, руйнується ґрунт, у вогні гинуть не лише рослини, а й комахи і тварини.

Водночас, міська влада попереджає про відповідальність керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та відомчої приналежності, закликає не допускати спалювання сухої рослинності та сміття, а вивозити на визначене сміттєзвалище. Спалення листя та трави забороняється законодавством України та передбачає адміністративну відповідальність.

Чинним законодавством України передбачена відповідальність за порушення цих заборонних норм. Ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за самовільне спалювання листя рослинності, або її залишків та опалого листя у парках, скверах, інших зелених насадженнях зонах без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища або з порушенням умов такого дозволу. Така діяльність спричиняє накладення штрафу на винних громадян - від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і на посадових осіб - від 50 до 70 неоподатковуваних мінімумів.

Довідка. Дим від горіння сухої трави і листя містить усі ті отруйні речовини, які вбирають у себе зелений покрив і крони дерев, зокрема, сполуки свинцю, ртуті та інших важких металів; потрапляння пластикового сміття у вогонь робить дим особливо токсичним; при згоранні однієї тонни рослинних залишків у повітря вивільняється біля 9 кг мікрочасток диму, до складу яких входить низка ракотворних сполук; здебільшого, під час спалювання випалюється не лише сміття, а й коріння майбутньої рослинності так, що земля, перетворившись на попіл, на кілька років зменшує підріст свіжої зелені, а сам вогонь, добравшись до ялинкових посадок створює загрозу для виникнення великих (в т. ч. лісових ) пожеж; від низового полум’я знесилюється коріння, слабшає здатність дерев боротися із шкідниками; щорічні паління в одному й тому ж місці призводять до зміни видового складу рослинності і покіс перетворюється на плантацію грубого бур’яну.