Військовий, посилаючись на дослідників, заявив про скорочення біосферного шару у певних місцях Чорного моря.

Дії Росії у Чорному морі призводять до збіднення його біосферного шару, водойма балансує на межі. Про це в ефірі телемарафону сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, коментуючи інформацію Центру національного спротиву про зафіксовані викиди метану біля тимчасово окупованого Криму, що загрожує перетворити Чорне море на мертву зону.

За словами Плетенчука, багато експертів у своїх колах вже називають Чорне море "мертвим", бо біосферний шар у цій водоймі доволі малий – всього 200 метрів.

"Тобто на всю величезну глибину жива зона невелика саме через те, що на дні є різноманітні поклади. Відповідно, небезпека, пов’язана з екологією Чорного моря, присутня постійно. Воювати в ньому, робити те, що роблять росіяни, мабуть, точно було б не варто, враховуючи те, що тут й так небагатий цей шар", - вважає речник ВМС України.

Військовий додав, що не може давати власну оцінку заяві про викиди метану, але точно знає, що в екологічному сенсі Чорне море "балансує на межі".

Як зазначив Плетенчук, є повідомлення від дослідників про те, що вказаний біосферний шар у певних місцях Чорного моря вже скоротився.

Крім того, представник ВМС нагадав, що місце, де розташований незаконно побудований Росією Керченський міст, несприятливе для таких споруд. Відповідний досвід був у часи Другої світової війни – у тому місці вже будували міст, однак його згодом не стало, зокрема, через природні процеси.

"Але раніше кліматичні умови були дещо інші. І, коли сходив лід, він такі конструкції просто зносив... Але, як ви бачите, море зараз фактично не замерзає – стало тепліше. Ґрунти при цьому не змінилися. Коли вони (росіяни – УНІАН) цю конструкцію закладали, нібито це враховували. Але по факту – станом на сьогодні, після отриманих пошкоджень, у тому об’ємі, на який міст був розрахований, він не використовується і чомусь не відновлюється", - сказав Плетенчук.

Що відомо про викид метану біля узбережжя Криму

Нещодавно у Центрі національного спротиву заявили, що біля окупованого Росією Криму зафіксовано понад 600 активних точок викиду метану, що є сигналом масштабної екологічної катастрофи.

За інформацією джерел ЦНС, найвища концентрація викидів — у районі мису Фіолент, Севастопольської бухти та Керченської протоки, де окупанти активно бурять шельф, прикриваючи це "геологорозвідкою". Науковцям, які зафіксували витоки, наказали "мовчати" після витоку даних у публічний простір.

У Центрі зазначили, що російські військові навчання та військове будівництво призводять до розгерметизації морського дна й неконтрольованих викидів метану, який у 25 разів сильніше впливає на клімат, ніж CO₂. Це загрожує перетворити Чорне море на мертву зону, де не виживуть навіть глибоководні організми.

"Під виглядом "освоєння ресурсів" РФ руйнує екосистему Чорного моря. Кремль залишає після себе не розвиток, а випалену землю й задушене море", - наголосили в ЦНС.

Шкода, якої зазнає Чорне море від війни

Заступник директора з науки УкрНЦЕМ Віктор Коморін в інтерв’ю УНІАН розповів, що війна, яку РФ розв’язала проти України, завдала сильної шкоди Чорному морю. Від початку повномасштабного вторгнення море зазнало значного антропогенного навантаження. Зокрема, зросли обсяги надходження в акваторію біогенних речовин, таких як азот, фосфор, нітрати тощо. Їхня кількість збільшується через руйнування внаслідок обстрілів прибережної інфраструктури, забруднену воду річок. Також у воду потрапляють важкі метали, нафтопродукти, вибухові речовини, фрагменти різних боєприпасів, кораблів, літаків, ракет, дронів. Внаслідок цього водойма втрачає продуктивність.

