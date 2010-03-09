Нічні клуби Криму порушують правила пожежної безпеки

Понад 450 осіб притягнули в Криму до адміністративної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки і невиконання розпоряджень органів державного пожежного нагляду за результатами перевірок об`єктів з масовим перебуванням людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, у січні-лютому працівники державного пожежного нагляду перевірили близько 600 об`єктів у Криму, з них 44 нічні клуби.

Приводом для перевірок послужила пожежа в клубі "Хромая лошадь" у Росії в грудні 2009 року.

9 грудня 2009 року глава кримського уряду Віктор ПЛАКІДА підписав наказ "Про недопущення пожеж та інших надзвичайних ситуацій на об`єктах з масовим перебуванням людей".

"Найбільш поширеними порушеннями в клубах, кафе і ресторанах Криму є перевищення в кілька разів кількості людей у приміщеннях, ніж розраховано за проектом, евакуаційні виходи закриті або захаращені, немає пожежної сигналізації, підключеної до пульта районного підрозділу МНС, самовільна реконструкція, відсутність аварійного освітлення, в обробці коридорів евакуаційних виходів використовуються легкозаймисті матеріали (пластик, дерево, солома)", - йдеться в прес-релізі.

За результатами перевірок до адмінвідповідальності притягнуто 454 посадові особи, "винесено 335 постанов про заборону експлуатації об`єктів і 435 постанов про заборону експлуатації приміщень".

Два клуби в Сімферополі досі не усунули порушення правил пожежної безпеки. Оскільки заклади "можуть представляти реальну загрозу" для людей, що знаходяться в них, МНС звернулося в міську та республіканську прокуратури.