На Черкащині працевлаштували понад 2,5 тисяч осіб

У січні-лютому 2010 року в Черкаській області працевлаштовано понад 2,5 тисяч осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Черкаського обласного центру зайнятості.

За сприянням у працевлаштуванні до центрів зайнятості звернулося понад 7,5 тис. осіб.

У базі даних Черкаської обласної служби зайнятості впродовж січня-лютого налічувалося понад 3,3 тис. вакансій, які надійшли від роботодавців. За сприяння центрів зайнятості за ці два місяці було працевлаштовано понад 2,5 тис. осіб, із них 120 осіб шляхом надання дотацій роботодавцям.