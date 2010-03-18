Київ має визначитися з тарифами на проїзд у маршрутках

Антимонопольний комітет України (АМК) зобов`язав Головне управління транспорту Київської міської державної адміністрації (КМДА) протягом місяця ініціювати внесення змін до договорів про організацію перевезень пасажирів автобусними маршрутами загального користування у режимі маршрутного таксі щодо порядку перегляду тарифів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене сьогодні на засіданні АМК.

Як з’ясував комітет, на ринку пасажирських перевезень автобусними маршрутами загального користування у режимі маршрутних таксі в Києві, де надають послуги 62 перевізника, більшість з яких приватна, ще в 2008-2009 роках у перевізників закінчилися терміни дії договорів на здійснення перевезень на більш як 100 з 263 маршрутів. Таким чином, ці маршрути мають були бути виставлені на конкурс, проте багато з них вже рік і більше працюють без конкурсу, поза правовим полем, наголошувалося на засіданні.

У зв`язку з цим АМК рекомендував Київраді і постійній комісії Київради з питань транспорту і зв`язку вжити дієвих заходів щодо забезпечення дотримання Головним управлінням транспорту КМДА конкурсних основ з відбору перевізників для організації перевезень пасажирів у Києві в режимі маршрутних таксі.

Крім того, АМК зобов`язав Головне управління транспорту КМДА протягом одного місяця ініціювати внесення змін до договорів про організацію перевезень пасажирів автобусними маршрутами загального користування в Києві у режимі маршрутного таксі, передбачивши при цьому тариф або вартість проїзду і порядок їх зміни.

Як повідомив виконуючий обов`язки голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО, сьогодні очевидно, що на ринку перевезень маршрутними таксі в Києві існує ряд проблем. Зокрема, Київрада не забезпечила належного контролю за діяльністю Головного управління транспорту КМДА щодо проведення конкурсного відбору перевізників. Це призвело до того, що в окремих випадках перевізники не дотримують умов перевезень, порушують законодавство, безпідставно підвищують вартість проїзду. Зокрема, О.МЕЛЬНИЧЕНКО доручив комітету розібратися із системою входження на ринок перевезень тих підприємств, які не пройшли конкурсного відбору і не одержали законних підстав для виходу на ринок. «Ці дії необхідно розглядати як антиконкурентні дії не лише влади, а й перевізників, тому що тут є ознаки домовленостей», – відзначив він.