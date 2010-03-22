Власники довготермінових віз можуть вільно подорожувати шенгеном

Рада міністрів Європейського Союзу дозволила власникам довготермінових віз вільно подорожувати Шенгенською зоною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила сьогодні прес-служба Ради ЄС.

Згідно з рішенням, власники довготермінових віз (на період понад три місяці) типу “D” зможуть вільно пересуватися країнами-членами Шенгенської зони, так само як і громадяни третіх країн, що мають посвідку на проживання в одній з країн-членів.

Нові правила дають можливість подорожувати протягом трьох місяців з кожних шести місяців перебування. При цьому нові правила регламентують також і можливість вільного транзиту країнами-членами Шенгенської зони при поверненні власників довготермінових віз додому.

Згідно з правилами, що діяли до останнього часу, власники довготермінових віз типу “D” мали право лише на транзит при поїздці до країни, що видала довготермінову візу та на перебування у цій країні. Повернення додому не могло відбуватися через треті країни.

Новими правилами також передбачено, що довготермінові візи не можуть видаватися на період понад один рік. У випадку, якщо особа, яка має довготермінову візу, має залишатися на триваліший період, то після року перебування країни-члени будуть зобов’язані надати такій особі посвідку на проживання.

Нові правила також передбачають необхідність звернення країни-члена, що збирається надати довготермінову візу, до Шенгенської інформаційної системи для перевірки інформації щодо осіб, які звертаються по отримання таких віз, з перевіркою таких саме даних, як і при наданні посвідки на проживання.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент 9 березня схвалив нові правила щодо надання довготермінових віз.

Негативні наслідки дії попередніх правил щодо віз типу “D” відчували на собі, в тому числі, й українці. Так, наприкінці травня 2006 року групу українських громадян, які тимчасово працювали в Іспанії і повертались в Україну, затримала німецька поліція, у них були вилучені гроші й інші цінності. Після цього українців депортували до України із подальшою забороною для відвідування країн Шенгенської зони. Частково рішення німецької влади вдалося переглянути потім у судах.

Довідка УНІАН. Шенгенська угода – це міжнародний договір, який ліквідує контроль на внутрішніх кордонах країн Європейського Союзу. Свобода пересування стосується громадян країн - членів ЄС і всіх осіб, які перетинають внутрішні кордони на території, де діє цей договір. До складу країн - учасниць Шенгенського договору зараз входить 22 країни-члена ЄС: Австрія, Бельгія, Данія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Угорщина, Латвія, Литва, Німеччина, Греція, Італія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, Словаччина, Словенія. До Шенгенської зони також належать Ісландія, Норвегія та Швейцарія.