Експерти радять Україні підвищувати ставки акцизу на тютюн

Експерти Світового банку радять Україні й надалі підвищувати ставки акцизу на тютюнові вироби. Про це заявив старший економіст Світового банку в Україні Пабло СААВЕДРА під час круглого столу "Оподаткування в Україні: ключові проблеми та шляхи їх усунення". За його словами, Україна цілком може піти цим шляхом, тому що "багато країн збільшили ці акцизи".

Думки про те, що уряду варто піднімати акцизи на такі товари як тютюн та алкоголь, притримується економіст, кандидат економічних наук, автор книги «Як підняти українську економіку» Андрій НОВАК. «У березні державний бюджет України недоотримав запланованих 4,6 млрд. гривень, - говорить А.Новак. – Саме тому уряду варто звернути увагу на акцизи на тютюнові та алкогольні вироби, як такі, що можуть допомогти наповнити бюджет, тим паче, що резерв в України ще великий - нашим акцизним ставкам далеко не лише до європейських, а навіть до російських», - стверджує експерт.

Економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр ЖОЛУДЬ погоджується з тим, що ставки акцизного збору треба підвищувати, адже сьогодні ціни на сигарети в нашій країні залишаються нижчими, ніж у сусідніх країнах. «Україна може піднімати ціни до рівня російських, адже навіть після усіх наших підвищень, ціни на сигарети в Росії все одно вищі. Наприклад, пачка Marlboro в Україні зараз коштує 9 гривень, а в Росії – 45 рублів, тобто більше 12 гривень. Тим паче слід звернути увагу на те, що зараз російський уряд розглядає можливість ще одного значного підняття ставок акцизного збору», - говорить О.Жолудь.

Нагадаємо, що голова представництва Світового банку в Україні Мартін РАЙЗЕР 15 березня 2010 року заявив, що його установа рекомендувала підвищувати акцизи на тютюн і алкоголь. „Це розумно не лише з фіскальної точки зору, але й в сенсі громадського здоров’я. На даний час акцизи в Україні є не настільки високими, щоб боятися контрабанди або нелегального виробництва. Ми залишаємо в силі свою пораду”, - зазначив він.

„Для мене, як лікаря, принциповим є вплив зростання ціни на зменшення поширеності куріння. Зараз важливо закріпити зменшення рівня смертності, який ми спостерігали у 2009 році, і саме підвищення ціни здатне зменшити рівень хвороб, спричинених тютюнокурінням – говорить міністр охорони здоров’я України 2005 року Микола ПОЛІЩУК. - Якщо залишити ставки тютюнових акцизів незмінними, ціни на сигарети навряд чи перевищать рівень інфляції, що може призвести до збільшення споживання тютюну з негативними наслідками для здоров’я населення”, - додає він.

Як уже повідомлялося, в Україні вперше за останні десятиліття зменшується поширеність куріння. За даними КМІС, якщо в 2005 р. курило 62% усіх чоловіків, то наприкінці 2009 р. – 47%, у жінок зменшення за цей період з 17% до 7%. Суттєве зменшення куріння у 2009 році зафіксовано і Держкомстатом.

Зменшенню поширеності куріння в Україні сприяло прийняття у 2009 році Закону України (№1512-VI) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», який, зокрема, зобов’язав заклади громадського харчування відводити мінімум 50% місць своєї площі для тих, хто не курить, підвищив штрафи та заборонив куріння у вагонах поїздів. Однак найбільш ефективним було, в першу чергу, підняття цін на сигарети в вересні 2008 року, а також лютому та травні 2009.