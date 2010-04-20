У Полтавській області 4% продукції не відповідало вимогам якості

Протягом I кварталу 2010 року інспектори державного нагляду ДП «Полтавастандартметрологія» перевірили продукції на суму 1,576 млн. грн. Забраковано було продукції на 60 тисяч (3,8%). До переліку невідповідної продукції потрапили крупи, борошно, кондитерські вироби, соняшникове насіння, молочні та м’ясні продукти.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що за звітний період провели 69 перевірок з державного метрологічного нагляду та державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил під час виробництва, зберігання та гуртової реалізації продукції. У 52 випадках виявили порушення.

Наприклад, під час перевірки одного з м’ясопереробних підприємств Полтавщини встановили, що партія фаршу не мала маркування; партії ковбасок „Домашніх” та крил курячих охолоджених не відповідали вимогам за маркуванням. Крім того, на підприємстві не виконувались вимоги чинних нормативних документів (НД) щодо контролю виробів за показниками якості та безпеки, відсутні НД на сировину, прилад для контролю температури у товщі напівфабрикату тощо.

За результатами перевірки підприємству видано приписи щодо усунення виявлених порушень, заборонено реалізацію трьох партій і трьох видів продукції. Також складено протокол про адміністративні правопорушення, накладено адміністративне стягнення у розмірі 170 грн.

Під час перевірки кондитерського міні-цеху встановили, що партія тортів не мала маркування, яке характеризує продукцію, а на транспортному маркуванні неправильно вказаний термін придатності, умови зберігання тощо. Також на підприємстві був відсутній контроль продукції за мікробіологічними показниками, не було приладу для контролю температурно-вологісного режиму у складських приміщеннях, був відсутній перелік засобів вимірювальної техніки, які підлягали повірці.

Підприємству видано приписи щодо усунення порушень, заборонено реалізацію трьох видів продукції, застосовано штрафні санкції у розмірі 1 тис. 790 грн.

Загалом, за результатами перевірок, застосовано адміністративні санкції на суму 4 тис. 146 грн. На керівників підприємств-порушників накладено штрафи на загальну суму 7 тис. 263 грн.