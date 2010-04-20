Севастополець організував нелегальний цех з виробництва дисків

Співробітники відділу державної служби боротьби з економічними злочинами УМВС України в Севастополі зупинили діяльність нелегального цеху з виробництва DVD-дисків. Організував підпільний цех 20-річний житель Гагарінського району міста. Диски з кіно-новинками він продавав в мережі роздрібної торгівлі по 20 грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю УМВС, на диск молода людина записувала один фільм хорошої якості. Оформлення диска відповідало ліцензійному, тільки без контрольних марок, необхідних згідно із законом. Контарафактні диски він виготовляв у себе удома за допомогою комп`ютерного устаткування. Системний блок комп`ютера містив декілька DVD приводів, на яких перезаписували фільми.

Під час оперативно-розшукових заходів стало відомо, що зловмисник готує до реалізації партію дисків на суму понад 10 тис. грн. Під час здійснення передачі товару, хлопця затримали. У правопорушника вилучили декілька сотень дисків і устаткування для їх виготовлення, грошові кошти, одержані в результаті незаконної діяльності.