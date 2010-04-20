Громадські пляжі Криму поки не готові до літа

Підготовка пляжів загального користування в Криму до курортного сезону проходить повільно, а місцями – вкрай незадовільно, заявляє кримське управління МНС, звинувачувавши в цьому органи виконавчої влади регіонів півострова.

У заяві прес-служби управління, яке має в своєму розпорядженні УНІАН, йдеться про те, що хід виконання постанов уряду Криму, направлених на підвищення рівня безпеки і обслуговування жителів і туристів, розвиток інфраструктури міст і районів автономії, «залишається на вкрай низькому рівні».

За даними рятувальників, у ряді регіонів Криму встановлюють шлагбауми і турнікети, які перешкоджають проходу відпочиваючих на громадські пляжі і проїзду пожежних автомобілів у разі надзвичайних подій; виникають «сумнівні організації», які беруть платню з відпочиваючих за прохід до моря. «Такі місця були в 2009 році і їх не прибрано у 2010 році у Гурзуфу, Алушті, Ялті, Судаку. Навіть за прохід, наприклад, через Лівадійський парк, доріжка у якому веде до громадського пляжу, козаки беруть платню», - заявляє МНС.

Рятувальники стверджують, що керівники кримського протизсувного управління здають у тривалу оренду берегоукріплювальні споруди і буни, при цьому не стежать, як передбачено в договорах, за їх станом і не ремонтують. Аварійні споруди є в Алушті, Ялті, Гурзуфі, Массандрі, заявляє МНС.

В аварійному стані перебувають причальні споруди, де відбувається швартування прогулянкових катерів у Судаку, Алушті, Ялті, Євпаторії, Массандрі, Форосі, Місхорі, зазначається у повідомленні відомства.

МНС стверджує, що на пляжних територіях встановлюються тимчасові торговельні об`єкти, споруджені з дерева, профнастилу, цегли, бетону, які потім узаконюються рішеннями органів місцевої виконавчої влади або судів – і таким чином і так невелика територія громадських пляжів зменшується.