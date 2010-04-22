ЛЗ планує запустити рейковий автобус Львів–Тернопіль–Львів

З введенням 30 травня 2010 року нового графіку руху Львівська залізниця (ЛЗ) має намір запустити рейковий автобус сполученням Львів-Тернопіль-Львів, повідомила УНІАН прес-служба ЛЗ.

Проте він курсуватиме лише в тому випадку, якщо потенційні пасажири висловляться за відкриття нового маршруту.

Зокрема, з 22 квітня і впродовж місяця залізничники проведуть опитування пасажирів у приміському та міжміському сполученні щодо доцільності введення нового потягу. Також діє «гаряча лінія» (тел. 032-226-49-71), за якою громадяни можуть висловити своє бачення, поради і пропозиції щодо вдосконалення залізничного сполучення між Львовом і Тернополем, листи можна надсилати за електронною адресою press_centr@railway.iviv.ua або ж за поштовою адресою: м. Львів, вул. Гоголя, 1, Управління Львівської залізниці, Служба приміських пасажирських перевезень.

Всі дзвінки і листи фахівці залізниці в обов`язковому порядку фіксуватимуть, а поради та пропозиції враховуватимуть під час визначення доцільності курсування рейкового автобуса за напрямом Львів-Тернопіль-Львів, часу відправлення і прибуття на кінцеві станції і т.п.