22 квітня – Міжнародний День Землі

22 квітня на планеті святкують Міжнародний День Землі, мета якого об’єднати усіх людей планети спільною справою - захистом навколишнього середовища. День Землі щорічно відзначається в 147 країнах.

Як повідомляє прес-служба Міністерства навколишнього природного середовища, у багатьох містах України в цей день заплановані різні заходи: очищення акваторій малих рік і водойм, прибирання територій, проведення виставок плакатів на екологічну тематику, а також святкових концертів.

У Міжнародний День Землі екологи закликають використовувати інноваційні, екологічно чисті й енергоефективні технології; впроваджувати енергетичні стратегії, засновані на використанні місцевих відновлюваних джерелах енергії; забезпечити фінансові стимули для прискорення розвитку «зеленої енергетики».

Сьогодні кожен мешканець планети може зробити свій внесок у справу захисту навколишнього середовища: очистити від сміття прилеглі території, висадити хоча б одне дерево, відмовитися хоча б у цей день від використання автомобіля.

У День Землі в різних країнах за традицією звучить Дзвін Миру, закликаючи людей Землі відчути всепланетну спільність і докласти зусиль для захисту миру на планеті й збереження краси нашого спільного дому. Перший Дзвін Миру був встановлений у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку в 1954 р. Його відлили з монет, які пожертвували діти всіх континентів, він є символом глобальної солідарності людей Землі. У нього також вплавлені ордена й медалі, інші почесні відзнаки людей багатьох країн. Напис на Дзвоні каже: «Хай буде спільний мир в усім світі».

Довідка. Засновником Дня Землі вважається Джон Стерлінг Мортон, що запропонував у 1872 році призначити щорічний день, присвячений озелененню навколишньої території.

Пропозиція була схвалена й одержала широку підтримку жителів штату. У 1882 році День Дерева був оголошений урядом Небраски офіційним святом штату, дата його припадала на 22 квітня. Через 100 років у 1970 році День Дерева був перейменований у День Землі і став відзначатися по всій території США. Міжнародним свято стало в 1990 році.