В Івано-Франківську ветеранів війни перевозитимуть безплатно

13:10, 22 квітня 2010
Права споживачів
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В Івано-Франківську 8 та 9 травня ветеранів Великої Вітчизняної війни перевозитимуть безкоштовно всі види транспорту.

Про це повідомили УНІАН у відділі транспорту і зв`язку виконкому Івано-Франківської міської ради. За їхньою інформацією 8 та 9 травня відділ забезпечуватиме транспортом усі заходи з відзначення в місті 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

З міською Асоціацією таксистів відділом транспорту і зв`язку виконкому міської ради досягнуто домовленості про підтримку акції щодо безоплатного перевезення всіма службами таксі ветеранів із домівок до меморіального кладовища на віче, а також при необхідності після урочистостей.

Попереджено усіх перевізників міських автобусних маршрутів щодо перевезення у ці дні без будь-яких обмежень пільгових категорій пасажирів (учасників війни, учасників бойових дій, інвалідів війни і т.п.).

При необхідності за заявками ветеранських організацій буде подано транспорт для перевезення учасників бойових дій по місцях бойової слави (с.Незвизько та с. Обертин).

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