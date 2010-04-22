На Харківщині забракували усю перевірену продукцію

Фахівці державного нагляду ДП «Харківстандартметрологія» впродовж І кварталу 2010 року перевірили кулінарну продукцію на суму 629 грн. на двох підприємствах-представництвах мереж супермаркетів регіону. Через невідповідність нормативній документації було забраковано усю перевірену продукцію.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, продукція не відповідала вимогам за мікробіологічними показниками та вимогам щодо маркування.

Зокрема, під час перевірки однієї з мереж супермаркетів у чотирьох партіях салатів було виявлено бактерії групи кишкових паличок, Т.Соli та Staphylococcus aureus. Реалізація цієї продукції була заборонена. На підприємство-порушника накладено штраф за виявлені порушення.

За результатами перевірок фахівці державного нагляду ДП «Харківстандартметрологія» впродовж І кварталу 2010 року на одному підприємстві заборонили реалізацію чотирьох видів продукції та видали вісім постанов про накладення штрафів за реалізацію неякісної продукції на загальну суму понад 4 тис. грн.