Між Україною та Росією відкриють новий пункт пропуску «Крупець»

Новий багатобічний автомобільний вантажопасажирський постійний пункт пропуску «Крупець» (російсько-український кордон) відповідає вимогам до будівництва і технічного оснащення будівель, приміщень і споруд, необхідних для організації прикордонного, митного та інших видів контролю.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у РФ у прес-службі Роскордону, такий висновок зробила Міжвідомча комісія під головуванням начальника Управління облаштування об`єктів державного кордону і адміністрування пунктів пропуску Роскордону Данила ВАВИЛОВА.

На підставі акту про відповідність Міжвідомчій комісії Роскордоном буде підготовлено і затверджено наказ про відкриття автомобільного пункту пропуску «Крупець» через державний кордон Російської Федерації.

Повідомляється, що також під час роботи Міжвідомчої комісії були визначені межі пункту пропуску.

Одночасно Брянський філіал ФДУ Росприордонбуд приступив до проведення підготовчих робіт з прийому майна нового пункту пропуску «Крупець» в оперативне управління.

Повідомляється, що початок експлуатації пункту пропуску «Крупець» планується з 1 липня 2010 року.