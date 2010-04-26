На Дніпропетровщині у день благоустрою працювало 150 тис. осіб

На Дніпропетровщині у Всеукраїнському дні благоустрою 24 квітня взяли участь 150 тис. осіб. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.

Учасники суботника загалом висадили понад 5,2 тис. дерев, 3,2 тис. кущів, облаштували 5,6 га нових квітників та газонів. Також упорядковано парки, сквери та алеї на території майже 2 тис. га , ліквідовано 340 стихійних сміттєзвалищ, зокрема вздовж берегів річок регіону та автодоріг. Під час дня благоустрою на Дніпропетровщині було задіяно 480 одиниць техніки.

В Красногвардійському районі обласного центру в рамках суботника відкрито дитячий майданчик, облаштований сучасним ігровим обладнанням.