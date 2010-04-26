Чого чекати киянам та гостям міста на День столиці?

Київська міська державна адміністрація затвердила орієнтовну програму загальноміських заходів до Дня Києва та Дня столиці, що святкуватимуться в цьому році 29-30 травня.

Про це йдеться в розпорядженні КМДА №195.

Згідно з орієнтовною програмою, пропонується 29 травня розпочати святкування в центрі міста з проведення параду велосипедистів. Збір учасників параду відбудеться о 9.30 на Європейській площі, звідки байкери рухатимуться за маршрутом: вул. Хрещатик – вул. Червоноармійська – пл. пл. Льва Толстого – вул. Володимирська - Михайлівська площа. Крім того, з 11.00 до 12.30 заплановані міжнародні змагання по велоспорту на шосе. Маршрут: Майдан Незалежності – вул. Хрещатик, вул. Червоноармійська - пл. Льва Толстого – розворот, вул. Червоноармійська – вул. Хрещатик, Європейська площа, розворот та рух в зворотному напрямку.

З 13.00 до 15.00 на центральній вулиці міста пройде КиївБайкШоу-2010, що передбачає парад мотоциклістів та їх показові виступи.

Після цього планується провести на майдані Незалежності конкурс грації та таланту “Княгиня Київська”. О 19.00 на Алеї зірок біля Міжнародного центру культури і мистецтв відбудеться урочиста церемонія відзначення домінантів.

Також цього дня на Хрещатику запланована робота консультаційних та ігрових майданчиків, Творчий звіт Земляцтв областей України. У Маріїнському парку о 12.00 організують дитячий пленер. Біля Арки Дружби народів у цей же час розпочнеться фестиваль КВК юних пожежників “Як тебе не спалити, Києве мій?”.

У с. Пирогово в Музеї народної архітектури та побуту об 11.00 цього дня розпочнеться Київський відкритий фестиваль повітряних зміїв “Змієрія –2010”.

На Співочому полі Печерського ландшафтного парку з 15.00 до 20.00 проведуть IV міський фестиваль хорового мистецтва “Пісня над Дніпром”. Перед цим, з 12.00 до 13.00 тут проходитиме конкурс серед випускників 2010 р. “Київський вальс”, присвячений Дню столиці.

У галереї мистецтв “Лавра” о 16.00 відбудеться підбиття підсумків фото конкурсу “Київ очима киян” та нагородження переможців.

Цього ж дня відбудеться міський турнір з вітрильної регати (початок о 12.00) в затоці Оболонь.

Святкові заходи у неділю, 30 травня, розпочнуться в центрі столиці XVIII Міжнародним благодійним легкоатлетичним пробігом “Під каштанами”. Захід проходитиме з 8.30 до 11.30 зі стартом учасників забігу о 10.00 з Майдану Незалежності.

На Співецькому полі цього дня о 13.00 розпочнеться І Міжнародний добродійний фестиваль дитячо-юнацької творчості "Сонячний каштанчик".

Паралельно святкові заходи відбуватимуться в районах міста, відповідно до їхніх програм.

Передбачено також, що 29-30 травня в Центрі культури та історії "Парк Київська Русь" можна буде подивитись концертні програми за участю кращих аматорських колективів.

В рамках загальноміського святкування в цьому ж парку також відбудеться Міжнародний фестиваль "Київська Русь ХІІІ ст.". Проводитиметься він 22-23 травня

27 травня в столичній мерії заплановано провести урочисту церемонію присвоєння звання "Почесний громадянин” з вручення відзнак Київського міського голови та відзнак переможцям мистецької премії "Київ".

28 травня ввечері (21.00-22.00) відбудеться ще один проїзд байкарів в рамках КиївбайкШоу за маршрутом від вул. Шота Руставелі до Майдану Незалежності.