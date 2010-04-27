Виробники прогнозують подорожчання ювелірних виробів

Цього року ціни на ювелірні вироби підвищаться на 7-10%.

Таку думку кореспондентові УНІАН висловив головний економіст Київського ювелірного заводу Сергій ЛИСЕНКО.

За його словами, формування цін на ювелірні вироби більшою мірою залежить від цін на основну сировину – золото. За оцінками експертів, вартість золота до кінця року на світовому ринку може зрости на 8-10% і досягти 1250-1270 дол. за тройську унцію (на сьогодні – 1159 дол.). «Тому варто очікувати, що на ринку ювелірних прикрас теж буде зростання цін на вироби на 7-10% протягом 2010 року», – відзначив С.ЛИСЕНКО.

Довідка УНІАН. ВАТ "Київський ювелірний завод" – найбільший виробник ювелірних виробів в Україні. Підприємство створене в 1936 році. В асортименті ювелірних виробів ВАТ "Київський ювелірний завод" налічується понад 5 тисяч найменувань.