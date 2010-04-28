На Дніпропетровщині 3% ЗВТ були непридатними до використання

Фахівці державного метрологічного нагляду ДП «Дніпростандартметрологія» протягом І кварталу 2010 року перевірили 6732 засоби вимірювальної техніки (ЗВТ). З них 206 ЗВТ (3%) були непридатними до використання.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що загалом перевірили 37 підприємств, організацій та установ Дніпропетровщини, на 34 із них виявлені порушення.

ДП «Дніпростандартметрологія» проводило державний метрологічний нагляд щодо обліку води, електричної енергії, природного та скрапленого газу, нафти та нафтопродуктів; забезпечення охорони здоров’я, захисту життя та здоров’я громадян; контролю стану навколишнього природного середовища, якості та безпечності продуктів харчування, безпеки умов праці; торговельно-комерційних операцій; телекомунікаційних послуг і послуг зв’язку та контролю кількості фасованого товару в упаковках.

За результатами державного метрологічного нагляду впродовж І кварталу 2010 року було складено 31 протокол про адміністративні правопорушення на суму 2 тис. 975 грн. Було видано 33 приписи про усунення порушень, у тому числі 11 приписів про вилучення з експлуатації непридатних ЗВТ. Трьом суб`єктам господарювання було заборонено проводити вимірювання.