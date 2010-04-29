На Полтавщині вилучили контрабандну комп`ютерну техніку

У Кременчуку Полтавської області працівники податкової міліції припинили збут контрабандної комп`ютерної техніки вартістю 416 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА України, під час перевірки одного з магазинів, де реалізовувалась комп`ютерна техніка та комплектуючі до неї (виробництва Сінгапуру, Тайваню, Малайзії, Китаю), було встановлено, що приватний підприємець здійснював реалізацію техніки без документів, які б свідчили про законність її походження.

Податківці вилучили комп’ютерів та комплектуючих на загальну суму 416 тис. грн. Проводиться подальша перевірка.

Усі вилучені товари, у разі ухвалення судом рішення щодо їхньої конфіскації, будуть реалізовані на користь держави.