Українське законодавство не захищає туристів від форс-мажору

Виверження вулкана в Ісландії виявило серйозні “білі прями” в туристичному законодавстві України, вважають експерти юридичної фірми «ILF».

За словами старшого партнера «ILF» Олени КИБЕНКО, Закони України не визначають порядок фінансових взаємин туроператорів з туристами у разі виникнення форс-мажорних ситуацій.

«Для того, щоб українські туристи були захищені від можливих форс-мажорних обставин, необхідно в законі України «Про туризм» прописати відповідальність і чіткий механізм фінансових компенсацій туроператора або турагентства перед туристом, – вважає О.КИБЕНКО. – Подібні норми особливо важливі враховуючи, що Україна прийматиме значну кількість туристів в рамках Євро-2012. Зміна закону дасть упевненість як гостям нашої країни, так і зарубіжним туроператорам, що співпрацювати з представниками українського турбізнесу безпечно».

На сьогоднішній день в країні діють загальні положення про форс-мажорні обставини, закріплені в Цивільному і Господарському кодексах. Дані норми звільняють від виконання яких-небудь зобов`язань, як виконавця, так і замовника у разі виникнення обставин непереборної сили. Але при цьому закон нічого не каже про те, як потрібно вирішувати фінансові спори між двома сторонами. Фактично, на сьогоднішній день, виходить так, що якщо турист сплатив послуги агентства до настання форс-мажору, то назад одержати гроші йому буде дуже складно.

У рамках нинішнього законодавства фінансова компенсація українським туристам у зв`язку з виникненням форс-мажору проблематична, але, проте, можлива, говорить О.КИБЕНКО.

У випадку якщо турист виїхав на відпочинок, але не зміг дістатися до пункту призначення або вчасно повернутися з поїздки додому, туристична компанія зобов`язана повернути сплачені гроші за тур, оскільки клієнт не одержав обумовлений набір послуг в повному об`ємі.

Якщо ж турист ще не виїхав на відпочинок, він може відмовитися від договору з туристичною компанією, або ж вимагати змін обумовлених умов (перенесення туру).

«Враховуючи, що чинне законодавство чітко не визначає цей порядок розрахунків, можна передбачати, що туркомпанії використовуватимуть різні правові зачіпки для того, щоб не виплачувати гроші. Водночас, ніщо не заважає туристові і туристичній компанії не розпалювати конфлікт, а сісти за стіл переговорів і домовитися про перенесення термінів туру», - відзначає експерт.

У випадку якщо сторони не досягнуть компромісу, турист має право звернутися по допомогу в юридичну фірму.