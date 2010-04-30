У Кам’янець-Подільському відбудеться фестиваль каші

2 травня у Кам’янець-Подільському Хмельницької області на території Старої фортеці відбуватиметься фестиваль каші, в якому візьмуть участь кращі кашовари міста та львівської Асоціації кашоварів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії Кам’янець-Подільського, організатори обіцяють для відвідувачів цікаву програму, а також удосталь смачної каші.

У програмі бере участь Військово-історичне товариство «Сарматичний клуб Олександра Заремби».