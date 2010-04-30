Південно-Західна залізниця задіяла всі резервні пасажирські вагони

У зв`язку із значним пасажиропотоком і для забезпечення вивозення пасажирів на травневі свята Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) задіяла зі свого резерву всі пасажирські вагони.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.

Згідно з повідомленням, на період святкових днів на столичній магістралі курсуватимуть ще 300 додаткових пасажирських вагонів у найпопулярніших напрямках.

Вивчивши попит на пасажирські перевезення в приміському сполученні, на травневі свята ПЗЗ призначила ще два додаткові потяги підвищеного комфорту в напрямку Рівне, Вінниця, Хмельницький.