На Хмельниччині міліція вилучила 740 літрів самогону

З початку року на Хмельниччині накладено понад 120 тис. грн. штрафів на громадян, які вчинили порушення алкогольного законодавства України.

Про це УНІАН повідомила інспектор відділу громадських зв`язків УМВС в Хмельницькій області Юлія ГРИНЬ.

За її словами, протягом цього року дільничні інспектори міліції вилучили у жителів області майже 740 літрів самогону та більш як 6,5 тисячі літрів так званої «закваски» для виготовлення саморобної горілки. Окрім того, вилучено та утилізовано 86 самогонних апаратів.

За виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення до адміністративної відповідальності притягнуто 227 громадян. Ще 53 кримінальних справи за збут самогону порушено за ознаками злочину, передбаченого статтею 203 ККУ «Заняття забороненими видами господарської діяльності».

Крім того, працівники УДАІ УМВС України в Хмельницькій області зупинили водія автомобіля «Москвич», жителя Старокостянтинівського району, який перевозив у багажнику майже 60 літрів самогону.