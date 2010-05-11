В Україні збільшилися ціни на нафтопродукти

З 30 квітня по 7 травня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,3-0,4% (в середньому на 0,4%). Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

За даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 30 квітня по 7 травня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

Бензин А-80 – збільшилися на 0,4% – з 7,10 грн./літр до 7,13 грн./літр

Бензин А-92 – збільшилися на 0,3% – з 7,60 грн./літр до 7,62 грн./літр

Бензин А-95 – збільшилися на 0,4% – з 8,04 грн./літр до 8,07 грн./літр

Дизельне паливо – збільшилися на 0,3% – з 7,04 грн./літр до 7,06 грн./літр

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 р. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.