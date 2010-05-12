На Рівненщині забракували 59% перевіреної продукції

Інспектори ДП «Рівнестандартметрологія» протягом квітня 2010 року перевірили продукцію на суму 158 тис. 752 грн. Нормативній документації (НД) не відповідала продукція на суму 93 тис. 869 грн. (59,1%). Загалом було проведено 18 планових та 5 повторних перевірок суб`єктів господарювання Рівненщини.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

В одному із перевірених супермаркетів області не було маркування споживчої тари хлібобулочних виробів. У м’ясних охолоджених виробах у підложках фахівці виявили бактерії групи кишкової палички (коліформи). Окрім цього, споживча тара продукту була неналежно промаркована (неповна адреса підприємства-виробника, відсутні умови зберігання, склад виробу, номер партії виробника і позначка про наявність ГМО). Фахівці ДП «Рівнестандартметрологія» виявили також неорганізований контроль питної води, що використовується під час виробництва продукції в супермаркеті.

За результатами перевірки підприємство отримало припис про усунення порушень, приписи про заборону реалізації продукції, на керівника підприємства складено протокол про адміністративні порушення. Адміністративно-господарський штраф становить 2 тис. 980 грн.

За результатами перевірок впродовж чотирьох місяців 2010 року було видано 17 приписів про заборону реалізації партій продукції, 31 припис про заборону реалізації всієї продукції. Було винесено 30 постанов про накладення штрафу на загальну суму 28 тис. 766 грн.