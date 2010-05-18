В Україні припинено розповсюдження фальсифікованого чаю Lipton

Компанія Unilever, виробник продуктів харчування, заявляє, що в Україні повністью припинено розповсюдження фальсифікованого чаю Lipton. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляється, що управління Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області при підтримці експертів з захисту інтелектуальної власності Unilever в Україні, провело операцію по припиненню розповсюдженню фальсифікованого чаю з використанням товарного знаку Lipton в м.Полтава. В результаті проведеної операції було вилучено 960 упаковок чаю.

«Правоохоронним органам не раз доводилося протистояти фактам незаконного використання на території України торгових марок Unilever, закривати підпільні фабрики в Росії та Біларусі, а представникам Unilever – оскаржувати в судах незаконне використання товарних знаків на території країни. В результаті спільних успішних дій Unilever та правоохоронних органів, обіг підробної продукції з використанням товарного знаку Lipton на території України на сьогодні повністю припинений», - заявив керівник групи безпеки та захисту інтелектуальної власності ТОВ «Юнілевер Русь» Арай БАЛАЯН.

Щодо збитків, понесених компанією в 2009 році від розповсюдження підробної продукції, в компанії заявили, що питома вага підробленої продукції з використанням бренду Lipton на українському ринку мізерна, в 2009 році вона не перевищувала 0,15%.

Довідка УНІАН. ТОВ «Юнілевер Украина» представляє на українському ринку ТМ Calve, Hellmann`s, Rama, Crème Bonjour, Knorr, "Беседа", Brooke Bond та Lipton, а також Dove, Clear vita ABE, Sunsilk та Timotei, Rexona та Axe, Domestos и Cif.