“Квас Тарас” розширив асортимент

«Славутич», Carlsberg Group, виробник пива і безалкогольних напоїв, розширив асортиментну лінійку ТМ «Квас Тарас» новим смаком – яблучним. До складу квасу живого бродіння тепер входить натуральний яблучний сік, повідомила УНІАН прес-служба компанії.

Виготовляти новий напій будуть на київському і запорізькому заводах «Славутич».

Довідка УНІАН. Власником компанії «Славутич» є Carlsberg Group. Carlsberg – найбільша в Північній і Східній Європі і четверта в світі пивоварна група. Компанія володіє портфелем з 500 пивних і значної кількості брендів безалкогольних напоїв.