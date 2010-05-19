ТМ «Морські» розширила асортимент

Компанія «Снек Експорт» розширила асортимент ТМ «Морські» новою позицією “спинка тріски”, аналогів якої немає на ринку рибних снеків України. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Новинка вже з’явилася в більшості магазинів України.

Довідка УНІАН. «Снек Експорт» - один з найбільших виробників снекової продукції. Входить в корпорацію S.I.GROUP. Виготовляє продукцію ТМ «Козацька розвага», «Флінт», «Мачо», «Морські», «FanNut», «Red Pistachio», «FITTO», «SEMKI», «KartoFan».

Корпорації S.I.GROUP - найбільше національне об`єднання торгово-виробничих підприємств, яке здійснює свою діяльність на ринку України та в країнах Східної Європи в різних напрямах бізнесу: виробництво снеків, товарів народного вжитку і целюлозно-паперової продукції.