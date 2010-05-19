ТМ «Морські» розширила асортимент
На ринку з’явиться “спинка тріски”
Компанія «Снек Експорт» розширила асортимент ТМ «Морські» новою позицією “спинка тріски”, аналогів якої немає на ринку рибних снеків України. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.
Новинка вже з’явилася в більшості магазинів України.
Довідка УНІАН. «Снек Експорт» - один з найбільших виробників снекової продукції. Входить в корпорацію S.I.GROUP. Виготовляє продукцію ТМ «Козацька розвага», «Флінт», «Мачо», «Морські», «FanNut», «Red Pistachio», «FITTO», «SEMKI», «KartoFan».
Корпорації S.I.GROUP - найбільше національне об`єднання торгово-виробничих підприємств, яке здійснює свою діяльність на ринку України та в країнах Східної Європи в різних напрямах бізнесу: виробництво снеків, товарів народного вжитку і целюлозно-паперової продукції.