BRAUN відкликає фени двох моделей

Торгова марка BRAUN (Німеччина) оголосила про добровільну заміну фенів моделей BRAUN Satin Pro і BRAUN Satin Hair Colour, виготовлених у період з квітня 2007 р. по листопад 2008 р. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії. При цьому наголошують, що інших моделей фенів BRAUN це не стосується.

Добровільна заміна фенів пов`язана з тим, що незначна кількість фенів вказаних моделей не відповідає стандартам якості BRAUN і може загрожувати безпеці споживачів, якщо використовувати їх з порушеннями інструкції. Зокрема, з вказаними фенами існує ризик виникнення короткого замикання, перегрівання фенів і навіть займання, якщо фен залишити підключеним до мережі в середовищі підвищеної вологості, навіть коли він не працює. Тому, якщо ви виявили у себе проблемний фен, BRAUN просить негайно відключити його від мережі і припинити використання.

Фени BRAUN, що підлягають заміні, мають маркування типу виробу “3549” і виробничі коди від “701” до “852”. Тип виробу зазначений на ручці фена, а виробничий код - на впускних решітках, які можна побачити, знявши захисний фільтр на задній частині виробу. Детальні інструкції з фотографіями розміщені на сайті www.BRAUN.com.

Українські споживачі, які виявили на своєму фені виробничий код від “701” до “852”, можуть звернутися на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 505 - 000, де вони отримають докладну інформацію про процедуру заміни виробу.

Компанія BRAUN просить вибачення за створені незручності.

Детальна інформація про добровільну заміну продукції в Україні буде опублікована на сайті www.BRAUN.ru найближчим часом.