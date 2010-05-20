Деякі українські сири виготовляють з немолочного жиру

Фахівці Центру експертиз “Тест” провели дослідження трьох молочних продуктів: згущеного молока, сиру та йогурту. Результати тестування сиру показали, що фальсифікація рослинними жирами добралася і до цього продукту. З шести протестованих марок сиру у двох виявили немолочний жир.

Про це повідомив президент Центру експертиз "Тест" Валентин Безрукий на прес-конференції у Києві.

За повідомленням, одна з марок – "Щодня", так би мовити "фальсифікат із стажем": раніше Центр знаходив рослинні жири в сметані і вершковому маслі цієї торгової марки. Цього разу сир "Щодня" містив 78,3% немолочного жиру. “Новачок" серед фальсифікатів – сир "Яготинський" містив 62,2% немолочного жиру. До цього додаємо наявність кишкової палички у обох марках, тому виходить "дуже погано" у продукції "Щодня" і "Яготинський". Оцінка "погано" у сиру "Добряна" через проблеми з кишковою паличкою. У "Простоквашино" оцінка "погано" через смакову невідповідність сиру.

Тільки дві марки сиру з 6 одержали загальну оцінку "відмінно": це "Галактон" і "Слов`яночка". З приємних результатів експерти відзначають, що в жодному сирі не виявили слідів антибіотиків.

У Центрі констатують, що, на жаль, фальсифікат не завжди дешевший за якісну продукцію, тому ціна не може бути достовірною підказкою споживачам.