У Криму на 12% зменшилася кількість зареєстрованих безробітних

У Криму кількість зареєстрованих безробітних за квітень 2010 року зменшилася на 12,2% і становила 14,9 тис. осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Із кожних 100 зареєстрованих безробітних 45 раніше займали робочі місця, 36 - посади службовців, інші - громадяни без професії або займали місця, що не вимагають спеціальної підготовки.

У січні-квітні 2010 року в Криму послугами державної служби зайнятості скористалися 31,3 тис. незайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 30,7% менше, ніж у січні-квітні 2009 року. З вказаної кількості 3,7 тис. осіб або 11,9% звернулися до цієї установи протягом квітня 2010 року.

На обліку в державній службі зайнятості на 1 травня перебували 15,4 тис. незайнятих громадян. Серед них 96,2% мали офіційний статус безробітних, 1399 особам вперше було призначено допомогу по безробіттю.

Рівень зареєстрованого безробіття на 1 травня становив 1,2% середньорічної чисельності населення працездатного віку Криму.

Як повідомляв УНІАН, кількість зареєстрованих безробітних у Криму за березень зменшилася на 2,7% - до 16,9 тис. осіб.