За розпивання пива в пакетах і без штрафуватимуть однаково

Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов роз`яснив ситуацію зі штрафами за розпивання пива в громадських місцях у пакетах і без них, повідомляє “Сьогодні”. Раніше ЗМІ писали про те, що з тих, хто ховає пляшки в пакети, нібито стягують більший штраф як за спробу приховати правопорушення.

"Це неправда. Те, що порушники ховають пляшки з пивом в пакети, не є обтяжливою обставиною", - зазначив Могильов.

За словами міністра, "є загальна норма, яка забороняє вживати (алкоголь) у громадських місцях, і за це призначено загальний штраф (до 85 грн. - ред.)".

Нагадаємо, з 11 лютого розпивання пива заборонене у скверах, парках, на вулицях, в установах охорони здоров`я, культури, навчальних і освітньо-виховних установах, громадському транспорті (включаючи транспорт міжнародного сполучення), на зупинках транспорту, в підземних переходах, закритих спортивних спорудах (окрім пива в пластиковій тарі), в ліфтах і таксофонах, на дитячих майданчиках, у спортивних спорудах, приміщеннях органів влади і місцевого самоврядування та інших держустановах.

ТСН