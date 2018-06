Археологи виявили найдавнішу пасіку в світі

Археологи виявили в долині річки Йордан сліди найдавнішого в світі бджільницького господарства, яке працювало більше трьох тисяч років назад.

Відкрили пасіку під час розкопок стародавнього поселення Тель-Рехов, повідомляють у статті дослідників, опублікованій в журналі Proceedings of the National Academies of Sciences.

Автори дослідження, Гай БЛОХ з університету Єрусалиму і його колеги з Бразилії та Німеччини, відзначають, що тексти і староєгипетські розписи свідчили про розведення бджіл для отримання воску і меду на стародавньому Близькому Сході. "Проте археологічні свідчення, які підтверджують, що практика розведення бджіл дійсно була поширена у регіоні в давнину, досі не були виявлені", - пишуть учені.

Г.БЛОХ і його колеги досліджували стародавню пасіку, виявлену на території стародавнього міста Тель-Рехов, одного з найбільших поселень часів залізного віку на території Ізраїлю, що процвітало з 12 по 9 сторіччя до Різдва Христового.

На цій стародавній пасіці знаходилося близько 30 вуликів - циліндрових конструкцій з необпаленої глини. З одного боку у них було вічко для бджіл, а з іншою кришка, щоб бджолярі могли дістатися до сот з медом. Три ряди цих вуликів стояли у дворі великого архітектурного комплексу, який був зруйнований в кінці X - початку IX століття. В термінах біблейської історіографії це відповідає епосі правління царів Давида і Соломона.

"Розміщення такої великої пасіки посеред щільної міської забудови викликає здивування, оскільки бджоли можуть бути дуже агресивні, зокрема, під час збору меду", - відзначають учені.

Автори роботи ідентифікували і вивчили знайдені у вуликах останки робочих бджіл, трутнів і личинок за допомогою електронного мікроскопа, і з`ясували, що цей вигляд відрізняється від сучасних бджіл, що мешкають на території Ізраїлю (Apis mellifera syriaca ). На їхню думку, жителі Тель-Рехова імпортували бджіл з території сучасної Туреччини (Apis mellifera anatoliaca).

