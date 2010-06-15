На ринках Криму ціни знизились на 6%

Об`єм продажу сільськогосподарських продуктів на ринках Автономної Республіки Крим в травні 2010 р. залишився практично на рівні квітня цього року (99,8%), при зниженні цін майже на 6%. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, у травні в Криму підвищилися ціни на цибулю ріпчасту (на 17%), моркву (на 12%), телятину (на 4%), помідори солоні (на 3%), капусту свіжу (на 2%), зернові (на 1%).

Водночас, знизилися ціни на огірки свіжі (на 31%), яйця (23%), помідори свіжі (на 11%), сир (на 10%), молоко свіжіше і сметану (на 9% відповідно).

Як повідомляв УНІАН, в квітні 2010 р. об`єм продажу сільськогосподарських продуктів на ринках Криму збільшився на 7% в порівнянні з березнем цього року, при зниженні цін на 1%. За 4 місяці 2010 р. об`єм продажу сільгосппродукції на ринках Криму зменшився на 2,5% при зростанні цін на 18,6%.