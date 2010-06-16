Мінекономіки пояснило, чому знизились споживчі ціни

У травні продовжилась дефляційна тенденція квітня – зниження цін склало 0,6% (у квітні 0,3%). Дефляція була сформована сезонним зниженням цін на більшість продовольчих товарів, а також здешевленням непродовольчих товарів, внутрішній попит на які задовольняється значною мірою за рахунок імпорту, на тлі ревальваційних тенденцій на валютному ринку.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки України.

За повідомленням, найбільше зниження цін спостерігалося на молоко – 6,4%, на сир – 4,7%, на яйця – 29,8%, на овочі – 2%. Причиною цього стала дефляція у виробництві продуктів харчової промисловості у розмірі 0,2%.

На внутрішньому ринку третій місяць поспіль спостерігається дефляційна тенденція у формуванні цін на цукор – падіння цін становило 4,5% (6,5% у квітні, 3,9% у березні) через зниження світових цін на сільськогосподарську продукцію, у тому числі і на цукор.

Зниження внутрішніх цін відбувалось в умовах поступового відновлення довіри вкладників до банківської системи (із відповідним зростанням заощаджень населення) та продовження зниження рівня споживчого кредитування.

Також, зважаючи на позитивні прогнози щодо майбутнього урожаю, уповільнюється зростання цін на хліб і хлібопродукти - 0,2% проти 0,7% у квітні та 2,1% у березні.

Попри все, помірне зростання цін було зафіксовано на м’ясо та м`ясопродукти - на 0,8%.

Підвищення цін на бензин (у травні на 0,6%, з початку року – на 13,9%) вплинуло на зростання цін/тарифів у транспортній діяльності (на 0,4%). На подорожчання паливно-мастильних матеріалів продовжувало впливати збільшення попиту під час проведення весняно-польових робіт на тлі зниження цін на нафту на світовому ринку.