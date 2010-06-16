Азаров вважає, що потрібно посилити контроль за рекламою ліків
16:01, 16 червня 2010Права споживачів
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Бо це проблема
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне посилити контроль держави за рекламою ліків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на нараді з питань аналізу ситуації у сфері охорони здоров`я.
«Є така проблема як масова неконтрольована реклама ліків. Включаєш телевізор – від всіх хвороб пий, там, таміфлю, наприклад», - сказав М.АЗАРОВ.
При цьому він наголосив, що рішення про необхідність вживання хворими лікарських препаратів приймають лікарі.
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