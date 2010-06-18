Половина українців вважає, що новій владі не вдається стимулювати економічне зростання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться свідчать результати опитування «Сто днів нової влади», представлені сьогодні журналістам фондом «Демократичні ініціативи» та Українським центром економічних та політичних досліджень ім. О.Разумкова.

За даними опитування, 51% українців вважає, що за час діяльності нової влади економічна ситуація в Україні не змінилась, 23% опитаних переконані, що ситуація дещо покращилась, 2% - дуже покращилася.

Натомість, 4% респондентів бачать істотне погіршення економічної ситуації і ще 8% - деяке погіршення.

Найпріоритетніші завдання, на вирішенні яких, на думку громадян, має зосередитися влада, лежать в соціально-економічній площині: подолання кризи в економіці, досягнення економічного зростання (так вважають 74% респондентів), боротьба з корупцією (52%), проведення реформи охорони здоров’я (46%), турбота про найнезахищеніші групи населення (36%), проведення пенсійної реформи (32%), а також зняття депутатської недоторканності (27%).

При цьому, на думку більшості громадян, діюча влада переважно справляється з такими завданнями, як забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, пенсій та стипендій.

Так, 57,3% опитаних на Сході України вважать, що з цими завданнями влада справляється скоріше добре, тієї ж думки на Півдні України дотримуються 56,1% респондентів, у Центрі – 45,8%, на Заході – 36,3%.

Водночас 2,8% жителів східних регіонів вважають, що влада дуже погано справляється з цими завданнями, південних – 3,3%, центральних – 9%, західних - 7,1% опитаних дотримуються такої ж думки.

Також, згідно з даними опитування, українці позитивно оцінюють державний бюджет на 2010 рік.

Опитування проводилось з 5 по 10 червня у 113 населених пунктах України. Загалом було опитано 1611 респондентів віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,5%.