У Миколаївській області овочі подорожчали на 31,6%

У Миколаївській області за п`ять місяців цього року індекс споживчих цін (індекс інфляції) склав 104,1% (у Україні - 103,7%)

Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики в Миколаївській області.

Зокрема, за п`ять місяців продукти харчування і безалкогольні напої подорожчали на 5,7%. Найбільше зростання цін зафіксоване на овочі – на 31,6%, фрукти – на 11,6%, цукор, джем, мед, шоколад і кондитерські вироби – на 10,6%, рибу і рибопродукти – на 5,9%, хліб і хлібопродукти – на 4,6%.

Основною причиною підвищення оплати за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому на 2,9% стало збільшення вартості зрідженого газу – на 12,6%, твердого палива – на 7,3%, гарячої води і опалювання – на 5,6%, проживання в гуртожитках – на 4,2%, зміст і ремонт житла – на 1,7%.

Подорожчання у сфері транспорту на 6,7% зумовлене зростанням цін на послуги з обслуговування і ремонту особистих транспортних засобів – на 20,8%, бензину – на 15,9%.