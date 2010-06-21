Київ стане полігоном з відпрацювання механізмів підвищення тарифів

Київ стає для влади полігоном з відпрацювання механізмів підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги по всій країні.

Таку думку висловив на прес-конференції в УНІАН лідер Всеукраїнського громадського руху «Комунальний фронт» Віталій ЯКОВЕНКО, коментуючи призначення екс-міністра з питань житлово-комунального господарства Олександр ПОПОВА на посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації.

За його словами, призначення О.ПОПОВА можна розцінювати як «кадровий голод» Партії регіонів.

«Попов для Партії регіонів стає ключовою фігурою в Києві. Завдання-максимум для Попова – виграти вибори мера в 2012 році», - вважає лідер «КФ».

На думку В.ЯКОВЕНКА, для досягнення цього завдання застосовуватиметься метод «батога і пряника», де пряник – виділення коштів на інфраструктурні проекти в розмірі 3 млрд. 175 млн. грн., а батіг – відпрацювання на столиці механізму підвищення тарифів на комунальні послуги.

«Батіг буде досить серйозний. Київ стане полігоном для відпрацювання технологій підвищення комунальних тарифів у цілому по країні. Попов підтверджує, що підвищення комунальних тарифів буде», - сказав він.

Лідер «Комунального фронту» припускає, що кияни будуть піддослідними кроликами для регіоналів, які відпрацьовуватимуть технологію підвищення тарифів, як частотну, так і порогову, для того, щоб потім поширити її на всю Україну.

В.ЯКОВЕНКО вважає, що підвищення тарифів у столиці розпочнеться вже з липня, оскільки «для того, щоб перекрити дірку в бюджеті Києва в 2-3 млрд. грн., необхідні гроші».

За оцінками експерта, масове підвищення тарифів у країні розпочнеться після того, як функції за затвердженням тарифів передадуть у Міністерство з питань ЖКГ, а потім – у єдиний регулятор.

«Розпочнеться підвищення тарифів цього року, це однозначно. А єдиний регулятор планують створити до кінця цього року з тим, щоб він почав працювати наступного року. Але ПОПОВУ нічого не заважатиме підвищувати тарифи вже цього року», - додав він.

Експерт прогнозує підвищення тарифів у столиці як мінімум удвічі.

Разом з тим лідер «Комунального фронту» зазначив, що підвищити якість комунальних послуг у Києві в О.ПОПОВА не вийде через сильне лобі комунальних монополістів.

Довідка УНІАН. Громадський рух «Комунальний фронт» створено в грудні 2009 року. Ініціатором створення руху виступила Асоціація теплотехнічних компаній. Поява організації зумовлена великим попитом населення на самоорганізацію для відстоювання своїх прав на комунальні послуги належної якості та комфортні умови проживання. На сьогодні осередки «Комунального фронту» існують у 21 місті України. Рух очолює Віталій ЯКОВЕНКО.