Київські бездомні працюватимуть двірниками

У столиці придумали, як знайти багато дешевої робочої сили і одночасно спробувати повернути до громадського життя бездомних. Незабаром бездомні кияни працюватимуть у ЖЕКах, на заправках і навіть магазинах, а також робитимуть свічки для дорогих ресторанів. До 2012 року столичний центр зайнятості вирішив працевлаштувати всіх бездомних, яких у Києві близько 12 тисяч.

«Вирішено, що наші колеги з Австрії фінансуватимуть будівництво так званого «воркшопу», тобто майстерні, де ми навчатимемо бездомних робити своїми руками свічки, а потім їх продавати», — розповів куратор проекту Віктор ГАЛКІН. Зведуть будівлю майстерні свічки на вулиці Суздальській, навпроти єдиної в столиці нічліжки для бомжів. «Спочатку бездомні не одержуватимуть зарплату за роботу, це будуть навчальні курси, на яких людям прищеплять дисципліну: навчать приходити вчасно на роботу, не пропускати її. Але як тільки свічки почнуть продаватися, кожному працівникові будуть платити», — розповів В.ГАЛКИН.

За його словами, одна з мереж ресторанів вже заздалегідь погодилася купувати свічки, зроблені бездомними. Щодо антисанітарії і можливих хвороб у бездомних, В.ГАЛКІН радить не турбуватися: «Їсти свічки не треба, тому тут зовсім інші вимоги. Ми стежитимемо, щоб бездомні були чистими». Крім того, бомжі працюватимуть у ЖЕКах (в основному, двірниками), заправниками, а також вантажниками в магазинах. Шукати «претендентів» будуть в місцях їх масового скупчення і проводити «виховні» бесіди.

Якась подібність біржі праці для бездомних при центрі зайнятості вже є, але великих успіхів поки немає. В. о. начальника відділу Сергій КУЧЕР говорить, що бездомні спочатку просять знайти їм роботу, а потім пропадають. Більшість же працювати не хоче. «Та навіщо мені робота? Я швидше знайду гроші на вулиці», — буркнув нам бездомний на Майдані.

Кияни ставляться до таких планів двояко. «Навіщо мені двірник, який може залізти до мене в квартиру і спати в під`їзді з дружками?» — говорить шкільний вчитель Ольга МАРУЩЕНКО. У жеках здивовані. «Ці люди ненадійні. Якщо в магазин їх влаштувати, то взагалі страшно», — міркує старший майстер жеку в Оболонському районі. Але є і ті, хто «за». «Нарешті влада зайнялися цими людьми, адже така кількість жебраків — ганьба для столиці», — вважає пенсіонер Василь ГРУШКО.

“Сьогодні”