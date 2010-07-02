За незаконні МАФи притягуватимуть до кримінальної відповідальності

У Києві припинити незаконне встановлення малих архітектурних форм планують за допомогою кримінального законодавства, яке передбачає відповідальність за самовільне захоплення землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам сказав сьогодні новопризначений заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК, який опікується питаннями благоустрою столиці.

Він зазначив, що цього року в місті було демонтовано 600 МАФів, але 160 нових встановлено.

“Ті МАФи які знято, сьогодні нема жодних гарантій, що завтра вони не будуть встановлені”, - наголосив О.МАЗУРЧАК, звертаючи увагу на необхідність змінити підхід до вирішення проблеми.

“Я думаю, що треба переходити до кримінального законодавства, де є така стаття як захоплення землі, якщо він незаконно встановлюється. Йде захоплення землі... Ми будемо передавати матеріали в прокуратуру, щоб відкривалася кримінальна справа по факту захоплення землі”, - сказав заступник мера.